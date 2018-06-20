〈北部〉籌開發經費 桃市府標售經國重劃地

2018-06-20

〔記者謝武雄／桃園報導〕市府日前公告標售桃園區經國市地重劃區九筆商業區、十二筆住宅區土地，將於七月十七日開標；此為市府繼日前公告標售中路特區土地後的另一重大標售案，引來民代質疑中路還沒完成標售，就又急著標售經國市地重劃區土地，市府藉著變賣祖產來美化財政數據，形同殺雞取卵。

市府地政局對此表示，重劃區的土地開發都是由基金操作，市府投入資金開發重劃區，必須將土地賣掉才能回收成本及挹注未來的開發經費，近年來區段徵收的開發金額甚高，市府陸續推動的各項開發案都需籌措開發費用，如未來航空城的開發，所需資金就高達一千二百億元，出售中路及經國重劃區土地絕非美化數據，而是必要的財務操作，而經國重劃區另選擇三筆土地招租地上權，得標者最長可租廿年，土地還是屬於市府。

議員︰房地產低點時賣地 不智

市議員梁為超表示，市府搶在此時標售土地並非明智之舉，因為市府的財政狀況並無困難，但房地產卻處於低點，選在此時拍賣土地不是為了美化財政數據嗎？建議市府可以放緩，待房地產回到較高價點時再出售土地。

此次標售，價值最高的土地為「水汴頭卅二、卅七號土地」，總面積一千三百四十二坪，位於經國路旁商業區，標售底價十二．二億元，每坪價格為九十．七七萬元；其次是「水汴頭二、三號土地」，總面積六○九．五坪，位處水汴一路旁商業區，標售底價五．二五億元，每坪價格八十六．二一萬元。

經國市地重劃區位於南崁交流道旁，開發面積為廿九．四公頃，開發為住宅區九．七六公頃、商業區九．六七公頃，公共設施九．九七公頃，市府取得的抵費地有卅七筆，包括住宅區廿一筆、商業區十六筆，總面積為二．八公頃，已出售土地面積為一．五一公頃，這次將處分剩餘的一．二九公頃土地，其中○．九三公頃出售，○．三六公頃土地標租。