〈北部〉國道三號闢高原交流道 拚年底動工

2018-06-20

73K原龍潭收費站處 接桃68線

〔記者李容萍／龍潭報導〕市長鄭文燦昨前往國道三號增設的龍潭第二交流道（已命名高原交流道）預定地現勘時表示，交流道徵收計畫已於五月間獲內政部土徵小組審議通過，核定明年一月動工，二○二○年完工，市府希望將用地費撥付期程提前，於今年底盡早開工，以滿足地方期盼，完工後將可大幅紓解小人國及六福村等遊樂區及渴望園區周邊道路的塞車問題。

耗資近9.8億 預計2020年完工

交通局長劉慶豐簡報表示，市府升格前即二○○九年開始爭取國道三號增設龍潭第二交流道，但原先的工程設計為全苜蓿葉形交流道，因占地面積大、工程及用地所需經費高等因素而難以推動，市府於二○一五年改採鑽石形佈設後重新提案，鑽石形交流道的優點為動線單純、用地面積較小，可有效降低工程及用地經費，以最小成本完成南來北往各方向進出口匝道，規劃利用原龍潭收費站舊址旁增設交流道，以桃六十八及桃六十八之一為聯外道路，終於獲得交通部審議通過，預計年底前可完成用地取得。

鄭文燦表示，高原交流道的增設有其必要，可提供龍潭茶鄉聯外交通，也可連結至渴望園區、六福村及小人國樂園，方便在地居民與產業及觀光需求。此案總經費為九億七千九百萬元（含工程及用地取得費用），由市府負擔二億九千六百萬元（含用地費二億三千五百萬元、跨越橋樑改建費六千一百萬元），希望能於年底動工。

鄭文燦說，市府也在龍潭推動系列建設計畫，除了增設高原交流道外，也增加集會所、檢討山坡地劃出、增設自來水、興建智慧灌溉系統、設置茶葉故事館等，讓龍潭未來有更好的發展。

鄭文燦指出，桃園的各項高速公路相關重大計畫陸續定案、開工與完工，國道一號五楊高架段的楊梅校前路交流道已通車；國道二號天空斷橋連至台十五線的國二甲線已動工；國道一號桃園中正北路交流道原先僅做半套（北進、南出），將以蘆興南路完善設計（北出、南進），成為全套的中正北交流道；中壢中豐交流道也縮小範圍以加快推動進度；六十六號快速道路也將直接銜接至國道三號等，讓市民享有更便捷的交通路網。