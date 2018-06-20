〈中部〉毒蟲握槍昏睡車內 警破窗逮捕

2018-06-20

〔記者張瑞楨／台中報導〕廿一歲、有毒品前科的林姓男子，昨上午疑似吸毒或嗑藥過量，於汽車內昏睡，路人誤認他身體不適，通報消防局派遣救護車；不料，救護員驚見昏睡中的林男手中竟握著一把槍，嚇得向警方通報「有人拿著槍，坐在車內睡覺」，員警馳抵破窗逮捕林男，另於車內查獲毒品。林男宣稱太累而睡著，手槍是朋友遺留、與他無關，仍被依毒品危害防制條例與槍砲彈藥刀械管制條例法辦。

台中市警五分局東山派出所調查，昨上午八時許，林男將黑色汽車停在北屯區太原路、建和路口，他不是停在路旁，而是停在靠近路中央的位置，坐在車內昏睡。路人以為林男生病昏睡，向消防局請求派遣救護車送醫治療；不料，救護員卻驚見，於車內昏睡的林男，擱在肚皮上的右手竟握著一把槍，趕緊通報警方。

東山所員警馳抵，林男卻拒開車門，員警迅速敲破駕駛座車窗，將林男雙手牢牢握住，防止他持槍射擊或開車逃逸；林男一時緊張，手槍掉在駕駛座旁，沒有射擊的機會，被員警拉出車外逮捕。經初步鑑定，改造手槍具有殺傷力。警方另於車內查獲毛重一．○六公克的Ｋ他命，無業、有毒品前科的林男否認吸毒嗑藥昏睡，表示因太累而睡著；至於改造手槍的來源，他宣稱朋友搭乘他的車，下車時把手槍遺留車內，此槍與他無關，警方將擴大偵辦槍械與毒品來源。