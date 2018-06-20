〈中部〉大安風景區開發 首期最快8月動工

2018-06-20

分三期五計畫實施

〔記者張軒哲／台中報導〕大安沙雕音樂季甫落幕，大安濱海一帶適合辦理水域休閒遊憩活動，地方居民盼市府加速「大安風景區」開發；市府觀光旅遊局表示，已構思以「海洋觀光新樂園」為發展主題，擬於二○一八至二○二一年，分三期陸續實施推動「綠茵星空築夢計畫」等五項計畫，振興繁榮地方經濟。

第一期「綠茵星空築夢計畫」已獲得交通部觀光局補助三千萬元經費，預計八至九月間動工，後續分期建設，觀旅局將與建設局一起爭取中央經費補助，或提列市府年度預算辦理。

觀旅局指出，「海洋觀光新樂園」主要有五項計畫：在海洋休閒教育區擬定包含綠光森林計畫、綠茵星空築夢計畫；在觀光創意文化區擬定包含大安港媽祖主題園區計畫、北汕溪海翁橋建置計畫、風林地景廊道計畫。

綠光森林計畫將以現有的防風林為基礎，補植喬木，增進休憩設施品質，美化及鋪面改善營造濱海意象；綠茵星空築夢計畫將大安濱海遊客服務中心周遭加以整頓，導入觀星露營活動，配合海洋特色，透過組合式貨櫃屋做為度假住宿空間。

大安港媽祖主題園區計畫以媽祖文化為主軸，建置媽祖雕像，於基座建築導入農特商品展示中心、媽祖文化導覽、沙雕展覽、兒童沙雕互動區等。北汕溪海翁橋建置計畫則是透過重建方式，融合大安港舊地名「海翁窟港」之海翁（鯨魚）為景觀橋意象，串聯大安濱海樂園南北園旅遊元素，連接自行車道成為實質帶狀風景線。風林地景廊道計畫以加強南北園串聯之堤頂人行步道及休憩設施，創造綠草如茵的生態環境，以地景藝術為主要塑造題材。

觀旅局表示，上述計畫研擬分三期推動執行，第一期（二○一八至二○一九年）實施「綠茵星空築夢計畫」，第二期（二○一九至二○二○年）實施「大安港媽祖主題園區計畫」、「北汕溪海翁橋建置計畫」、「風林地景廊道計畫」，第三期（二○二○至二○二一年）實施「綠光森林計畫」。