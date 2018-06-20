〈中部〉放寬老人免費裝假牙 林佳龍允研議

2018-06-20

原規定剩10顆以下牙齒可申請

〔記者張菁雅／台中報導〕市府補助六十五歲以上老人免費裝假牙，門檻是剩十顆以下牙齒。市議員李麗華昨在總質詢表示，日前有位阿嬤向她哭訴，牙齒剩下十二顆，咀嚼困難，沒錢裝假牙，又不符合市府補助規定，是不是要自己拔掉兩顆牙齒，才能補助。她建議市府放寬老人假牙補助，市長林佳龍當場承諾將研議更彈性的申請空間，並尊重牙醫師的專業判斷。

李麗華表示，假牙補助措施受到長輩肯定，但市府美意卻沒有做到位，一位阿嬤日前到她服務處哭訴，指自己牙齒剩下十二顆，講話漏風、咀嚼困難，因經濟狀況不好、沒錢裝假牙，又因多了兩顆牙，不符合免費裝假牙補助規定，相當苦惱，有鄰居建議阿嬤，乾脆把多的兩顆健康牙齒拔掉。

缺太多牙影響生活 議員促放寬

李麗華說，據她請教牙醫，全口共廿八顆牙齒，缺三至五顆牙就會影響消化系統、咀嚼及味覺功能，缺十顆牙就算嚴重，若缺了十八顆牙，會使臉部變型，影響生活作息及心情。她呼籲市府放寬老人假牙補助門檻，讓政策更彈性，補助才有意義。

林佳龍允放寬 但尊重牙醫專業判斷

對此，林佳龍表示，市府實施老人假牙補助三年多來，已有四萬五千名長輩受惠，效果良好；目前市府提供全口與半口假牙服務，第一波提供有需求的民眾申請，後續將研議更彈性的申請空間。至於該如何放寬，將尊重牙醫師的專業判斷。

衛生局說，假牙裝置補助是依咀嚼功能配合編列預算而定，依研究顯示，上、下顎剩餘牙齒四至五組對咬關係（十顆牙以下），咀嚼功能僅剩廿八％至卅五％，屬嚴重喪失咀嚼功能，應優先恢復其咀嚼功能。因此，假牙裝置補助以「補助極重度及重度缺牙者，牙齒對咬關係小於五組或全口剩十顆以下牙齒者」；若上排剩餘兩顆，下排有九顆（全口剩十一顆），但對咬僅兩組，亦符合補助標準。

衛生局也表示，未來將視經費編列及完成全口無牙長輩裝置假牙補助情形，商請台中市兩大牙醫公會研議，並經銀髮族假牙裝置補助計畫審查委員會決議後，逐年檢討補助資格與條件。