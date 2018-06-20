〈中部〉古蹟聚奎居網傳鬼屋 烏日公所斥無稽

2018-06-20

月底動工整修 工期約2年

〔記者蘇金鳳／台中報導〕烏日區聚奎居是鬼屋？住戶及公所斥為「無稽之談」，並強調聚奎居「很乾淨」！文化局文化資產處處長李智富表示，本月底就會動工整修，工期約兩年。

日前有市議員表示，網路上說「台中市鬼最多」，其中烏日市定古蹟「聚奎居」被列入，讓附近住戶很不高興，烏日公所也指此為「無稽之談」。

建於1920年 巴洛克閩南建築

烏日聚奎居位於學田路的一條巷弄內，約在一九二○年由富商陳紹宗所建，現已易主，市府文化局於二○一三年列為古蹟整修保護，為兩層式巴洛克傳統閩南三合院建物。

新人常在此拍照 居民籲勿亂傳

近日有市議員表示，網路上指聚奎居是台中市鬼屋之一。附近住戶則說，自己住在聚奎居附近三、四十年，從未覺得奇怪或看到奇怪的東西，在圍起圍籬之前，有很多新人都在聚奎居拍攝婚紗照，若有鬼，怎會有人選在這拍婚紗照？聚奎居是非常乾淨的歷史建物，希望外界不要亂傳，讓在地人的感受很不好。

學田里長劉枝銓表示，外界的傳言根本是亂講，設置圍籬前，一星期約有二十對新人在此拍婚紗照，怎麼可能是鬼屋？

烏日區長林峰輝表示，外界說聚奎居為鬼屋是無稽之談，可能因為聚奎居是年久失修的歷史建物，才讓外界誤解，文化局已展開修復作業。

李智富表示，聚奎居已發包，預計六月底就會開工修復，預算為六千萬元，工期兩年。

李智富說，由於聚奎居旁有大榕樹，且位在巷弄內，大型機具進不來，因此流標達五次，在承租隔壁空地做為機具置放地後，目前已發包。

疑建物老舊 才有鬼屋傳言

至於聚奎居遭傳是鬼屋，李智富強調，可能是建物老舊，吸引年輕人前往探險，才有這些傳言，但聚奎居的所有權人就住在隔壁，且即將整修，這種傳言是不實的。