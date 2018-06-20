〈中部〉彰市大停電 估影響上千戶

2018-06-20

〔記者湯世名／彰化報導〕彰化市昨晚大停電！包括大埔路、仁愛東街等重要路段都陷入停電，台電及消防局都派員趕往現場，不少道路及民宅都一片漆黑，經台電粗估約有上千戶民宅停電，經搶修在一個小時後恢復供電，初步研判可能是電線的分歧線跳脫，或是外物碰觸導線所致，確實停電原因與影響範圍仍需進一步釐清。

這起大停電發生在昨晚七時許，包括彰化市大埔路以北至仁愛東街口，幾乎全部停電，只剩下路燈還會亮，不少民眾都到戶外查看到底發生了甚麼事，還有民眾說還好昨天下雨，氣溫不至於太熱，否則根本受得了。不少員警都出動在路口指揮交通。

台電指出，接獲跳電訊息後迅速趕往處理，初步調查影響約有上千戶，所幸一個多小時左右就恢復供電，疑因電線的分歧線跳脫，或可能有外物碰觸導線，造成這起大停電。

彰縣消防局 設「即時災情儀表板」

而彰化縣消防局為提升受理一一九案件服務品質，在官網建置「即時災情儀表板」，昨天正式啟用，消防局長李永福強調，受理案件將以儀表板指針圖示方式呈現，讓民眾對報案案件一目了然。

消防局指出，即時災情儀表板圖形，分別代表救護勤務量、救災勤務量。儀表板區分為綠色、黃色、橘色及紅色共四個等級，代表當下的處理案件為微量、正常、較多、繁重，且指針是不斷變動的，例如當下全縣出勤的救護、救災案件為「橘色」，就顯示出當下全縣的消防救護量為「較多」的等級，儀表板的指針就會自動轉至「橘色」區域。