〈中部〉扶輪社捐贈 埔基牙科醫療車守護仁愛

2018-06-20

〔記者佟振國／南投報導〕國際扶輪社台中中央扶輪社有感於偏鄉醫療資源不足，透過今年「全球獎助金計畫」，號召台中十二個友社及韓國全州中央扶輪社，共同募資捐贈埔里基督教醫院一部全新牙科巡迴醫療車，昨天正式啟用，儘管山區大雨滂沱，醫療車仍開進南投縣仁愛鄉武界部落法治國小看診，守護學童、鄉親的口腔健康。

仁愛鄉醫療資源不足，尤其缺乏專科醫師，牙醫也是其中之一，許多民眾罹患口腔相關疾病，都必須遠赴埔里就醫，因此埔里基督教醫院十三年前投入牙科巡迴醫療服務，嘉惠鄉內武界等九個偏遠部落。

由於巡迴醫療車長途跋涉，部落道路路況不佳，車輛耗損大，至今已替換兩部醫療車，第二部已服務六年，也達到使用極限，扶輪社友以募得美金八萬七千元添購的醫療車，對偏鄉醫療可說是及時雨。

為鄉親看診 醫療車不畏大雨

牙科巡迴醫療車昨天正式啟用，雖碰上西南氣流，山區下起滂沱大雨，埔基醫療車及牙醫師、護理師還是如期開進仁愛鄉武界部落法治國小，為學童及鄉親看診，扶輪社友們同時以實際行動在部落宣導口腔清潔、保養等重要知識，確保口腔衛生與健康。

「以前看牙醫得由爸媽開車或騎機車載到埔里，單是車程及掛號等待時間就要好久，有巡迴醫療車真的很方便。」小朋友都讚不絕口，也感謝醫師、護理師的辛苦看診。

埔基表示，牙科巡迴醫療車除了每月固定的巡診外， 還兼負仁愛鄉內國中小學童的牙齒保健教育及健檢的工作，鄉內共有一所國中、十七所國小，約一千名學童，希望藉此降低學童齲齒率。