〈中部〉魚池全納邵族傳統領域 公所無奈

2018-06-20

〔記者劉濱銓／南投報導〕日前原民會公告邵族傳統領域，包含整個魚池鄉，未來境內公有地大型開發案，都需經過邵族部落會議同意才能進行，對此，魚池鄉公所表示雖然無奈，但也尊重、接受；魚池鄉代會則是認為恐有不妥，將再了解實際衝擊；日月潭風景區管理處（簡稱日管處）則表示，以往相關建設就都有向邵族討論，未來會強化與邵族的溝通。

原民會近日公告邵族傳統領域，範圍包含整個魚池鄉，原本一半以上的水里鄉土地也要被劃入，經水里鄉公所極力反對與爭取，最後才沒被劃入。未來魚池鄉公有地的大型開發案，諸如纜車、採礦、飯店等，都必須經過邵族部落會議同意，公部門在推動建設時，必須多一道程序，時效與進度難免受到影響。

邵族代表︰尊重與溝通 守護家園

邵族代表陳忠駿則說，外界對邵族劃設傳統領域都已妖魔化，其實並非是要阻止開發，而是要避免不當開發，針對的也只是大型開發案、資源利用等，若相關單位要開發，他們也不會干涉，但希望能夠知道範圍，避免影響到邵族祖靈地，他們要的是基本的尊重與溝通，以守護家園。

魚池鄉公所表示，絕對尊重邵族權益，只是傳統領域劃設後，可能會影響到相關建設推動，一旦產生歧見，該如何協商解決，未來雙方的溝通成為重要課題，必須審慎因應。

鄉代會︰有待觀察 日管處︰多溝通

魚池鄉代會則表示，全鄉都納入邵族傳領恐有不妥，不過若後續的協調、溝通機制能有所依循，也許能降低衝擊與不必要的困擾，實際影響還有待觀察。

日管處回應，有關潭區的建設，未來在推動上並不覺得悲觀，因為目前就常與邵族溝通、交換意見，只是往後必須經過邵族部落會議諮商、同意，並成為必要的行政程序而已，相信只要多溝通，應能迎刃而解，惟原民會在大型開發案的回饋機制上，應要有明確規定，以利後續作業。