〈中部〉體驗雲林農村 15條遊程邀客

2018-06-20

〔記者林國賢／雲林報導〕雲林農村特色多，雲林縣府結合社區、農會規劃十五條農村體驗旅遊路線，民眾只要花費四百至六百元就能深度體驗農村，同時享受農村特色餐，CP值超高。

一日遊 四百至六百元成行

縣府文化處副處長陳美燕表示，十五條農村體驗遊程有「食在食尚之旅」、「一日小農體驗」、「花生幸福農業體驗」、「印象梅林、發現梅林」、「夢幻漁村的生態體驗」等，山、海、平原區都有，可實際體驗農耕、剖蚵摸蛤，探索農漁村產業文化，觀賞雲林美景，適合親子出遊。

陳美燕指出，縣內多個社區長期經營農村體驗旅遊，在國內輕旅遊界建立口碑，常常一開放報名就被秒殺，除固定團體預約，也有許多散客造訪，提高觀光產值，也帶動社區活化。

北溪社區發展協會理事長江炳辛表示，社區發展剪紙藝術體驗旅遊，現在每個月有廿車遊覽車團客參訪，遊客除體驗社區之美，對社區的農產品、特產與文創商品都青睞有嘉，促進社區經濟發展。

土庫農會推出的一日小農體驗趣也是秒殺的行程，農會推廣部人員指出，行程有土庫特色小吃品嘗、鮮採玉米、園藝及工藝體驗等，吃、喝、玩都超值，預約爆滿。

陳美燕說，這十五條行程一日遊費用約四百至六百元，二日遊約九百至二千元，物超所值，民眾可利用暑假好好規劃暢遊雲林。

訪社區、看產業、賞生態

縣府秘書長黃玉霜表示，特色農村遊程盼旅人能跟著在地的緩慢腳步，深入體驗農村生活，體會雲林自然生態、人文風采及產業之美，相關資料可至雲林斗六、虎尾、北港與草嶺等四個旅服中心索取，也可上雲林文化旅遊網及慢遊雲林FB粉絲專頁下載。