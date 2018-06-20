〈中部〉嘉義豪雨水稻倒伏 農糧署啟動收購

2018-06-20

〔記者林宜樟、蔡宗勳、曾迺強、丁偉杰／嘉義報導〕正值嘉義地區一期稻作收割期，端午節前這波降雨，稻農無法收割，豪雨造成水稻零星倒伏，行政院農糧署昨傍晚宣布啟動嘉義地區災害稻穀收購機制，即日起至六月三十日有申報一期稻作且符合公糧繳交資格農戶，可依「收購天然災害稻穀作業要點」規定，洽當地公糧業者繳售災害稻穀。

即日起 可洽公糧業者繳售

嘉義縣府農務科長李秋瑩表示，嘉縣水稻收割情形，太保市約五至六成、新港鄉七成以上，其餘鄉鎮多在八成以上，近來因雨導致水稻含水率高，多無收割，經實勘少部分水稻倒伏，籲請稻農向公所通報勘查紀錄，並請尚未收割的稻農儘量將田間積水排乾，待天晴後收割。

嘉市稻作倒伏一．七六公頃

黃姓稻農說，雖然水稻倒伏情況還不嚴重，但成熟稻穀遲未收割，擔心會有穗上發芽災情，盼雨勢能停止才能搶收。嘉義市府建設處初步統計，損失以一期稻倒伏為主，倒伏面積一．七六公頃。

縣道一六九線坍方 今午搶通

交通方面，縣道一四九甲線四十九．五公里處坍方，道路中斷，已設警戒線封鎖道路；台十八線（阿里山公路）三十八．六公里（觸口段）邊坡，昨清晨有大量泥流往下沖刷，阻斷交通，近午恢復雙向通行，用路人說，邊坡上方有一處正在整地的山坡地，裸露表土且無植生覆蓋保護，懷疑是造成泥流元凶。阿里山鄉縣道一六九線一公里、二．五公里、廿二．五公里處坍方，道路中斷，預計今午搶修完成。

嘉義縣府水利處水土保持科長張志聰回應說，十五日前往會勘確認地主合法申請農業整坡，占地○．七公頃，已要求做好阻絕土石滑落，造成泥流原因，待天氣好轉由公路總局阿里山工務段進行空拍了解。

大雨也造成多起交通事故，昨天國道一嘉縣民雄段北上路段，疑因行車視線不佳，發生兩起連環追撞車禍，台一省道大林至民雄段南下路段，一輛自小客車因車道積水打滑撞上路樹，車子幾解體，幸好乘客輕傷。