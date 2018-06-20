〈中部〉1.6公里舊鐵道 打造「綠空鐵道」

2018-06-20

台糖糖廠北側到刑務所

〔記者張菁雅／台中報導〕台中鐵路高架化第一階段已完成，市府規劃保留台糖糖廠北側到刑務所間的一．六公里舊鐵道，打造成為綠色步行及自行車騎乘空間的「綠空鐵道」。都發局表示，綠空鐵道南段正進行土建工程，將於今年底完工；北段則爭取到前瞻基礎建設計畫經費，預計明年施工，二○二○年完工。

都發局表示，台中是因鐵路而生的城市，鐵路高架化後，市府規劃綠空鐵道軸線計畫，保留林森路至進德路約一．六公里舊鐵道，以存舊立新方式進行都市生活紋理的整合、文化價值的保存與記憶空間的重塑。

立體化設計 南段年底完工

都發局指出，綠空鐵道軸線計畫分為南北兩段，其中，南段保留互助街至林森路間原本台鐵駁坎上方的舊鐵道，以立體化森林公園的概念規劃設計，於土堤上方廣植樹林及側邊駁坎綠美化，形成俯瞰城市的綠色步行空間，為缺乏公園綠地和公共空間的舊城區，新增自行車道、人行廊道和花園景致，附近還可連結綠川、柳川，以及刑務所、台中酒廠、台中州廳等重要文資據點，工程已於今年一月卅一日開工，預計今年底完工。

北段明年施作 2020年完工

至於北段部分，都發局表示，除透過台中糖廠最北側到火車站的舊鐵道騰空廊帶，加強設計人行及自行車系統外，並與建設局整合施作自台中公園雙十路、南京路人本環境改善計畫連結至舊火車站，再銜接至台糖湖濱生態公園，透過步道系統與北側空橋設置，串連糖廠與綠廊，已爭取到前瞻計畫核定規劃設計經費三千萬元，預計今年進行規劃設計，明年開始施作、二○二○年完工。