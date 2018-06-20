〈中部〉《投資20億》正瀚生技研發中心 進駐中興新村

2018-06-20

人才世界最好 堅持台灣研發

〔記者陳鳳麗／南投報導〕堅持「台灣研發」，正瀚生技的全球研發中心，昨在中興新村高等研究園區開幕，投資廿億元，有十四座實驗室，董事長吳正邦強調，台灣的人才最好，未來十年將年年在台灣投資，從生技研發到原料庫等，都會落腳台灣。

正瀚全球研發中心暨營運總部，佔地四．九公頃，前年九月動土興建，昨日落成開幕，該中心採綠建築，有地下一層及地上三層建物，包括溫室、風味物質研究室、教室；十四座功能系統銜接的實驗室、十間精準模擬環境條件的人工氣候室、以及四座適應主要作物栽種方式的試驗溫室，將植物學基礎研究、技術集成和產品創新進行整合，目前研發團隊有四十位碩博士進駐。

「正瀚」董事長吳正邦開幕致詞時表示，過去很多企業都採「台灣製造，美國研發」，但台灣人才世界最好，研發就應在台灣，而到美國製造的商品，成本低，擁有最好售價優勢，可有最大的獲利率。

原料廠房 將設在彰濱工業區

吳正邦也說，研發中心成立後，彰濱工業區則將興建原料廠房，讓原料不受制於世界，接著要走向精準農業，正在蓋精準農業全球化控制溫室，未來十年，年年在台灣投資，該中心並將作為大學與研究學生的體驗營，讓台灣最好的人才都留在台灣發展。

南投縣長林明溱昨則建議行政院，加快整理省府宿舍，讓「正瀚」等公司人員能住進中興新村，感受中興好的居住環境。