〈中部〉議員促撤下崙養殖區綠能許可 李進勇允向上反映

2018-06-20

〔記者詹士弘／雲林報導〕雲林縣口湖下崙養殖漁業生產區已被排除在太陽能電場專區內，但已取得設置許可的電場是否撤照，目前尚無定論，縣議員蔡孟真要求縣府比照畜牧場爭議，廢止已核發許可；縣長李進勇表示，目前未發現廢止許可的理由，但會行文農委會反映地方意見。

下崙養殖漁業生產區養殖戶雖已排除在太陽能電場專區內，但先前已取得設置許可的綠能設備仍繼續籌辦中；縣議員蔡孟真昨天在議會質詢，希望縣府比照水林鄉有爭議畜牧場案，依行政程序法廢止已核發的許可。

李進勇︰尚未發現有廢止理由

縣長李進勇表示，為落實管理現有的太陽能設備，縣府會在議會本會期結束前提出自治條例，下崙養殖漁業生產區內已獲綠能設置許可的個案，如果發現有廢止許可證的理由，他就會去做，但到目前為止未發現有廢止理由。

蔡孟真則表示，水林鄉畜牧場已獲設置許可，但縣府認為對農民的生計與公益有重大危害，加上有兩百多名民眾連署請願，縣府廢止核發的許可；下崙養殖漁業生產區如設置太陽能發電設施，一樣影響漁民的生計與權益，希望縣府能站好自己的立場辦理，不要到最後得罪漁民，業者也不諒解。

主席副議長蘇俊豪建議，農業處是否根據議員建議與漁民陳情的相關資料，送農委會請示是否可以撤銷許可；李進勇也表示，行文農委會沒有問題。