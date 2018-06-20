〈中部〉民進黨嘉縣議員第三選區徵召 5人登記

2018-06-20

原採開放 多達10人報備

〔記者蔡宗勳／嘉縣報導〕民進黨嘉義縣議員第三選區（大林、溪口、梅山，應選五席）提名，民進黨本屆當選三席，縣黨部原採開放策略，結果多達十人報備，擔心票源分散，改採徵召方式，最後仍有五人登記，黨中央核准最高徵召四人，縣黨部執委會將視選情變化，七月初確定提名三或四席，再就現有登記者進行協調。

7月初確定提名3或4席

民進黨嘉縣黨部指出，完成徵召登記者有劉雅文（前溪口鄉長劉邦詩女兒、溪口鄉農會總幹事劉純婷胞姊）、郭芳宜（現任嘉縣議員）、許有疆（大林鄉公所課長）、王建彬（嘉縣黨部執委）、趙麗娜（嘉縣文化基金會執行長）。

牽動大林鎮長選情 競爭者眾

地方政壇人士分析，許有疆、王建彬、趙麗娜等三人設籍大林鎮，避免票源重疊，屆時三人中可能僅一至兩人出線，競爭激烈，同時也牽動大林鎮長選舉，目前除民進黨提名代理鎮長葉和平爭取真除，民進黨鎮民代表陳春一及無黨籍曾明宗、簡志偉都有意投入鎮長選戰，國民黨尚未推出人選，選情已強強滾。

葉和平有「現任」優勢，陳春一是否脫黨參選備受矚目，曾明宗是政治素人，頂著留美博士返鄉服務光環，衝勁十足，簡志偉本屆競選鎮長失利，持續深耕，爆發力可期。

國民黨嘉縣黨部代理主委、書記長楊富程指出，目前該黨大林鎮長選舉目標是推出有當選實力的優秀同志，除非沒人披掛上陣，才會尋求合作對象。