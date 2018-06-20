〈中部〉碾米廠廢氣噪音擾鄰 港後村民促停工

2018-06-20

縣府︰7月1日聯合稽查

〔記者詹士弘／雲林報導〕雲林縣二崙鄉港後村有一家碾米廠因違規擴廠，三年來噪音與廢氣擾民，村民「凍未條」，昨天早上冒雨至縣府陳情抗議，要求業者停工、縣府處理違建；縣府表示，七月一日前會安排聯合稽查小組現勘， 如接獲排廢氣檢舉，會立即前往取締；業者表示，違建部分已申請補件。

3年來違規擴廠 居民抗議

港後村長蔡幸棣表示，這家碾米廠營運已有廿年，近三年規模不斷擴大，由於緊鄰民宅，加上使用粗糠及燃油運轉，產生的噪音與廢氣讓居民難以忍受，居民不斷與碾米廠關溝通，但業者都置之不理，居民忍無可忍，才到縣府陳情，連八十歲老爺爺與十一個月大的奶娃都來了。

村民廖勝裕表示，他的住家與碾米廠相隔不到五十公尺，遇到稻作收割旺季時，日夜都聽到機器運轉聲，睡都睡不著，老婆被吵到腦神經衰弱，違建工廠高廿四與廿六米，颱風來時鐵皮就直接掉到他家；村民李日村也表示，受到廢氣污染，他根本不敢在外面晾曬衣服，要求縣府出面處理，業者停工。

抗議民眾表示，如果縣府不能夠給個滿意答覆，將擇日到監察院陳情告相關官員行政怠惰。

縣府表示，該碾米廠土地有三個地號，其中一塊因擴建過度，農業處已撤銷許可，目前屬於一般違建，列管候拆；但其他兩塊土地上的合法工廠，加上業者對違章部分於去年六月向農糧署申請延拆，並申請興辦事業計畫，所以無法勒令停工，只能罰款處理，前年與去年各開出五千及一萬五千元罰單。

針對民眾提出的空污、噪音及違建問題，環保局及農業處及建設處將於七月一日前辦理聯合稽查。

業者︰違建部分已申請補件

碾米廠業者表示，違建部分已申請補件，來陳情的人都是老厝邊、好鄰居，不願再回應。