〈南部〉舊水雲所修復工程 將招標

2018-06-19

裁併的水雲所廳舍擬做民宿

〔記者王涵平／東山報導〕登錄為歷史建築物的舊水雲派出所，終於確定今年展開修復工作，南市文化局至地方召開說明會，建議一旁裁併的水雲派出所廳舍可規劃為民宿，帶動觀光產業。

舊水雲派出所為原南縣首座派出所列歷史建物，原稱「東山牛肉崎警察官吏派出所」，緊鄰廢校的水雲國小校區，面積一千九百多平方公尺，整棟木造建物及結構相當完整，彰顯日治時期警察制度實施的歷史意義。

南市文化局在地方召開「歷史建築東山牛肉崎警察官吏派出所（水雲派出所）修復再利用地方說明會」，說明預定今年七月完成修復工程招標作業，以六百天完成修復，修復空間包括警察官吏派出所九十七．四一平方公尺、警員宿舍五十五．五三平方公尺，總經費二千多萬元。

文化局表示，未來修繕後的館舍結合水雲國小作為一整體園區，因應地方需求的發展經營，有民眾建議交通運輸應導入，也有期待能結合社區內豐富人文生態資源，作為環境教育園地。

目前成大人文社會研究中心與文資處合作，進行為期三年的「烏山頭水庫暨嘉南大圳教育工作基地整備與調查計畫」，第一階段水雲國小北翼行政空間改造將於六月底完成，恢復校舍及宿舍的空間機能。

因在舊水雲所旁另有一座裁併的水雲派出所廳舍，文化局建議可規劃為民宿、公廁，配合水雲所園區整建後需求帶動地方發展。