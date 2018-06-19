〈南部〉市警下月換新槍 槍套有按鈕防搶

2018-06-19

比舊型九○手槍安全性高

〔記者王俊忠／台南報導〕對於台南市五分局警員潘培超與性侵犯扭打時遭對方從正面搶走槍套裡的警槍，教官蘇政宏表示，舊型九○手槍的槍套有多款型式，潘員用的槍套確是可把手槍下壓、前傾之後快速拔出的款式，卻意外遭歹徒從正面奪走。市警局後勤科計畫在七月全面換發全市員警三二二六把PPQ新型手槍與專用槍套，PPQ槍套旁有一個按鈕，手槍插入後需用手指按下按鈕才能拔出槍，安全性較高。

市警五分局與潘培超都說，其實遭搶的手槍所用槍套，內部已有安全扣，如從手槍上方或後方欲拔槍，是無法拔出；為了方便員警遇緊急時可快速拔槍，槍套設計員警手握槍柄時可往前下壓、手槍傾斜一定角度後可快速拔出，沒想到這方便員警拔槍的方法，竟意外成了歹徒正面扭打糾纏時的奪槍危險角度。

市警局手槍射擊教官蘇政宏表示，潘員持用的舊型九○手槍槍套，確有這被疏忽的問題，但台南市員警即將換發全新的德製PPQ手槍與槍套，PPQ槍套是專用的，不像九○手槍槍套有多款型式，新槍使用上具高安全性，插入槍套後欲拔槍時，須用手指按下按鈕，槍套內安全扣才會解鎖，讓員警能取出手槍。

市警局後勤科長張順調說，警政署已撥發三二二六把新PPQ手槍（具輕、快、準優點）給南市警局，警局已對全市外勤員警進行二梯訓練，預計七月間把所有新槍發給訓練合格的員警使用，也會再向警政署申撥超額的新手槍，以利日後手槍損壞維修時替換用。一位高階警官提醒，目前使用舊九○手槍的員警，執勤時仍需注意保護自身安全與警槍為宜。