〈南部〉美濃鄉親遺願助學 栽培後輩海外留學

2018-06-19

〔記者蘇福男／美濃報導〕美濃地區產出近四百名博士，號稱是「博士的故鄉」，這批博士在各行各業發光仍不忘本，組織「美濃博士學人協會」，今年新設「吳志明醫學獎學金」及第一個栽培美濃後生人的「鍾錦富海外培力獎助學金」。

「鍾錦富海外培力獎助學金」首屆得獎者有二人，分別是台大生物環境系統工程研究所畢業的林子渝，以及成大材料學系畢業的古卜心，林子渝將赴美伊利諾大學香檳分校土木與環境工程所博士班深造，古卜心則將赴德阿亨工業大學冶金工程所攻讀碩士。

出身美濃竹頭角的鍾錦富，早年赴馬來西亞經商致富，擁有兩家上市公司，身兼馬國拿督，十幾年前捐贈一筆十萬美元給台灣地區美濃博士學人協會，成立獎助學金，鼓勵後進向學，但因當時美濃區已設有數個獎助學金，捐款暫由博學會保管。

鍾錦富去年底過世，美濃博學會理監事決議完成他的遺願，今年成立第一個栽培後生人的海外留學獎學金，鼓勵後進踴躍赴國外留學，每位名額獎助十萬元，堪稱是全台第一個鄉鎮區級針對自己在地學子培力海外留學的獎學金。

林子渝得知獲得獎助十分開心，她表示，畢業至今已有三年工作經驗，深感所學不足欲赴國外留學，日後若有能力，也會仿效前輩設立獎學金，回饋鄉里；古卜心十分感激前輩鄉親的用心，強調日後將學以致用回饋美濃。