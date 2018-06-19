〈南部〉豪雨挹注 高雄二期稻作7月起全面供灌

2018-06-19

〔記者陳文嬋／高雄報導〕連日豪雨挹注南台灣，高雄與嘉南灌區兩樣情，高雄二期稻作自七月起全面供灌，嘉南灌區因水庫蓄水量僅灌溉基準一半，供灌水量不足面臨考驗。水利單位認為整體水情有提升，但仍未解除旱象，且後續天氣不確定因素大，水情轉燈機率不高，但本週仍有降雨機會，將視水情狀況調整。

高屏溪水量預估可撐超過1個月

這波降雨從本月十三日迄今，高屏溪累計下了二百毫米，流量一度升高達每秒二千多噸，昨每秒仍突破一千五百噸，預估可撐超過一個月，連帶挹注高雄二期稻作，將自七月一日起開始供灌，總面積約二萬公頃。

反觀台南水庫降雨最高一百三十毫米，曾文及南化水庫累計雨量超過三千萬噸，只能供應台南用水三十三天，曾文水庫蓄水量維持五％，南化水庫增加一千三百萬噸，蓄水量僅提升一成，其中八百萬噸來自旗山溪，從甲仙攔河堰引水支援台南，遠大於連日降雨量。

曾文、烏山頭水庫主要供應嘉南平原農業用水，目前蓄水量僅四千萬噸，僅達灌溉標準量八千萬噸一半，衝擊嘉南灌區供灌備受考驗，水利署與農田水利會將於二十一日開會決定。

阿公店水庫蓄水量提升2成 備援用水

由於高雄、台南民生用水，仰賴共用南化水庫，目前蓄水量約三成，水利署持續自高雄山區引水支援台南，另阿公店水庫因連日豪雨，蓄水量提升二成，水公司規劃作為備援用水，因應高屏溪濁度高，避免動用南化水庫用水。

水利單位指出，這波降雨對整體水情有幫助，但仍未解除南台灣旱象，本週雖仍有降雨機會，不過雨量恐逐漸減少，且氣象局預測梅雨季結束，未來轉為山區午後熱對流降雨型態，不確定因素變大。