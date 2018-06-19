〈南部〉鹿野玉龍泉乾涸 取午時水撲空

2018-06-19

〔記者王秀亭／鹿野報導〕台東縣鹿野鄉永安村聖安宮端午節取午時水持續三十餘年，今年卻因少雨，玉龍泉四月中旬過後已乾涸，雖然這幾天持續降雨，仍無湧泉，取午時水活動因而取消，昨天仍有民眾從外縣市前來取水，只能抱憾而歸。

聖安宮前的玉龍泉為一自然湧泉，被當地民眾視為「靈泉」，傳說每年端午節所取的午時水具有收驚解厄之效，永安社區一度擴大舉辦取水活動，創下三千多人取水的紀錄。

昨天有零星民眾趕在上午十一時前到永安村聖安宮，準備取午時水，未料到了廟埕卻是空蕩蕩，走到玉龍泉竟不見一滴水，來自高雄的陳姓民眾說，早就聽聞鹿野玉龍泉午時水的故事，趁著這次連假到台東旅遊，一早帶著孫子到永安，想取一罐午時水回家，卻無水可取。

預計七月中旬才有湧泉

永安社區發展協會總幹事廖中勳表示，玉龍泉位處斷層破裂帶，地下水從破裂帶湧出，原本終年不缺水，近年天候不穩定，玉龍泉從二○○九年後水況就不穩定，二○○九年、二○一五年皆因出水量不足而停辦，去年一度因水量少，而取消午時水活動，端午節前湧泉再現，最後聖安宮神明指示要如期辦理。

鹿野地區從去年十二月後就少雨水，玉龍泉四月中旬已不見湧泉，雖然這幾天雨勢不斷，但雨水尚未進入地下水層，至昨天仍舊是無水狀態，廖中勳說，這幾天的降雨進入地下水層後，預估要七月中旬才會自玉龍泉的斷層破裂帶湧出。