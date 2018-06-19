〈南部〉入旗鹽山收費？ 瑪家公所：路未修遊客禁入

2018-06-19

山友批得買遊程才能入山

〔記者邱芷柔／屏東報導〕屏東瑪家鄉舊筏灣部落保有完整的石板屋建築，瀑布、群山相擁，景致秀麗，而通往部落的專用道路也是攀登旗鹽山的必經道路，近日有山友發現，前往旗鹽山的道路遭封，必須先向部落申請、購買遊程才能入山，怒批「變相以活動綁入山」；瑪家鄉公所表示，該路線未修復，已設管制哨禁止遊客進入，私人導覽行為也不被允許。

山友怒訴，兩年前到旗鹽山不需收費，但是最近入山遊客必須花五百元以上，選擇石板屋住宿或導覽遊程，不參加遊程或住宿的登山客、沒有事先向協會申請，就不能入山。

部落︰行經私地 導覽為安全

瑪家鄉排灣社區發展協會理事長麥飛虎表示，舊筏灣部落道路經過許多私人土地，地主們多不願意讓遊客通行，目前山路有管制，只有居民可進入，協會沒有封路、強收過路費的行為。

部落居民指出，許多遊客會擅闖部落，在溪邊烤肉嬉戲，甚至有石板屋石板被抽走的情形，且每年幾乎都有遊客山難、溺水，少數私人地地主封路或自己當起導覽，多是安全考量。

公所爭取經費整修專用道路

瑪家鄉鄉長梁明輝指出，屏三十五線經縣府解編後由鄉公所接手，兩年前已申請成為專用道路，正爭取經費進行整修，同時在舊筏灣部落進行高山鯝魚的復育，目前也在禮納里部落規劃停車空間，預計明年一月起，將以接駁車方式帶遊客入山；舊筏灣部落是排灣族發源地，未來會朝更安全、維護生態的方式，以合理的收費發展部落生態旅遊。