〈南部〉取午時水 新園鄉烏龍村百年古井排長龍

2018-06-19

〔記者葉永騫／烏龍報導〕昨天適逢端午，屏東縣新園鄉烏龍村百年古井汲取午時水習俗登場，由縣長潘孟安、議會議長周典論舉行開井取水儀式，隨後許多民眾拿著水桶大排長龍等候汲取午時水，現場還有磁針浮水、立蛋等活動；佳冬鄉石光見聚落則舉行別開生面的立西瓜活動，相當熱鬧。

井水甘甜相傳能治病

新園鄉烏龍村百年古井為一百八十年前清道光年間設立，當地因為發生怪病，村民求醫問診無效，媽祖指點於興龍村興清路周炎輝老宅挖井取水，在村民取水飲用、清洗後，身上的怪病痊癒，由於井水甘甜清澈，成了當地村民的生活飲水，而且百年來古井流水不斷，地方稱奇。

小朋友玩浮針、立蛋

現今水井雖然已不使用，每年端午節仍會開井「汲午時水」，提供民眾消災、解厄、保平安之用，而現場也有民眾立蛋及嘗試讓針浮在水面，吸引許多小朋友嘗試。

潘孟安表示，民間習俗汲取烏龍「龍目水」效用很多，也是一項傳統習俗，這次更有許多的校長和學校參與，讓地方文化更加豐富。

周典論以自己的經驗說，他曾經患有皮膚病，醫治很久，他用午時水做藥引，果然痊癒，因此每年都會汲取午時水來備用。

另外，佳冬鄉石光見庄聚落昨天中午則舉行別開生面的「立西瓜」活動，共有一百六十八組民眾報名，有人很快就豎好了，也有人一直立不起來，還拿了盤子墊在西瓜底下，現場笑聲不斷。

免費提供四百顆大西瓜的佳冬西瓜大王王家正，豪氣的讓參加活動民眾將大西瓜搬回家，現場也將西瓜切開，免費讓民眾品嘗，還有香蕉業者周春典提供四千根香蕉讓民眾食用。