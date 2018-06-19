〈台北都會〉文化宿舍案 北市議員批官員圖解套

2018-06-19

〔記者郭安家、何玉華、鍾泓良／綜合報導〕新北市副市長侯友宜土地租給文化大學做為宿舍惹議，台北市議員洪健益昨直指，依照「台北市土地使用分區管制自治條例」，僅能做集合住宅、不能做寄宿住宅，新北市城鄉局副局長汪禮國上週一投石問路有無解套空間，上週二新北市府副秘書長邱敬斌至北市府關說，就是希望北市府發函稱「可以當學生宿舍」。

對此，台北市都發局長林洲民僅說，已要求與新北市府官員會面的北市府同仁，都須繳交報告，今中午整合後，交由政風處調查。

汪禮國受訪指出，他在北市都發局服務十幾年，上週一利用午休時間，前往處理一些私事，「專業心態作祟」才想繞到都發局了解。他當過規劃科長，對於現在的解釋為什麼會跟過去不同，想了解一下，前後停留約十至廿分鐘，就趕回新北市府上班，坦承自己可能真的沒有敏感度。汪禮國強調，「真的沒人叫我去」，整個聊天過程「沒有不法」。邱敬斌未接電話，留言也未讀取，無法得知其回應。

洪健益表示，前市府郝龍斌時代，都發局核可侯友宜陽明山建物為集合住宅，承辦單位主管正是汪禮國。洪健益指出，上週北市府人員建議對方行文教育部，邱敬斌反對，並認為目前在民進黨執政下，此舉一定會對侯友宜不利。他說，新北市府做法是在逼文化大學與侯妻投資的又昱實業有限公司，重新談判租賃契約、增加談判籌碼。

侯友宜競選辦公室發言人賴冠群表示，洪健益是明顯抹黑、說法毫無可信之處。