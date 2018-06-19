〈台北都會〉捷運月票沾選舉口水 柯姚互酸

2018-06-19

〔記者周彥妤／台北報導〕台北市長柯文哲推出雙北捷運月票一二八○元，國民黨參選人丁守中指八百元才合理，民進黨市長參選人姚文智更認為只要導入智慧經濟，「零元都不是問題」。柯昨受訪表示，此事牽涉政府補貼、新北市是否同意，沒那麼容易，更反譏「你是認為你一定選不上，所以亂喊價？」姚反擊，零元政策是柯市府離職首長曾向柯提出的建議，但對方指柯「沒魄力才做不到」。

年底選戰各陣營開支票引發熱議，其中丁守中、姚文智皆稱上任後，要恢復發放重陽敬老金。柯文哲也說，若兩位參選人經營企業，自己賺錢要拿出來花，我們當然說感謝，但現在是花國家的錢，要思考怎麼使用，長期才會有效率，這種政策買票非常有效，「但是錢是你賺來的嗎？」

對於姚文智的公共住宅政策，主張採「混居型社會住宅」，費用只要現行十分之一，從千億降至百億，就能蓋出相同數量的公宅。柯文哲表示，「這個也是一樣（指政策亂喊價），如果有那麼好的事，怎麼輪得到他想出來，難道我們智商有那麼低嗎？」

姚文智下午於立法院開記者會反擊，指月票零元政策是在電商市場、數位廣告商機成熟基礎上，未來悠遊卡若結合電子支付和電子消費功能，紅利點數可回饋折抵到大眾運輸搭乘費用。對於柯文哲反批他「混居型社會住宅」政策，姚也說，「大家Google到第三頁就會看到」，「拜託，柯文哲，只要你讀一點點書就好了啦！當你花了市民快一千億，認真一點！」