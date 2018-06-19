〈台北都會〉男學生結伴遊菲 同染登革熱

2018-06-19

〔記者周彥妤／台北報導〕暑期將屆，不少人會前往東南亞旅遊或經商，台北市衛生局昨公布六月十四日確診的兩例登革熱陽性個案，發現兩個案在感染潛伏期於菲律賓馬尼拉結伴自由行，判定為北市今年第二件境外移入群聚感染。

衛生局指出，兩名個案皆為男學生，於五月卅日至六月五日結伴前往菲律賓馬尼拉旅遊，其中一人在回國一週內，於六月十一日出現發燒症狀，前往醫院就醫採檢，經確診為陽性個案；另一人則是在十二日出現發燒症狀，衛局立即進行疾病衛教及安排至醫院採檢送驗，目前兩感染個案皆於醫院住院隔離。

今年截至六月十七日，全國登革熱個案共計七十八例，北市廿三例皆為境外移入，以泰國六人最多，其次為菲律賓與馬來西亞各五例、印尼四例，柬埔寨、越南及奈及利亞各一例。

衛生局疾病管制科科長陳少卿表示，民眾若進入登革熱高風險區或前往流行疫區旅遊，應著長袖淺色衣褲，並於皮膚裸露處塗抹防蚊液，避免蚊蟲叮咬。返國後自主健康監測十四天，如出現發燒、四肢痠痛、頭痛、後眼窩痛、肌肉痛、骨骼關節痛、腹瀉或皮膚紅疹等症狀，應立即就醫並主動告知旅遊史。

衛生局呼籲，市府已公告北市公私場所所有人、管理人或使用人，應主動清除所屬場域及戶內外積水容器，違規複查不改善者，依「傳染病防治法」開罰三千元至一萬五千元罰鍰。