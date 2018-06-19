〈台北都會〉（台北）老樹凋零？ 50年樹1年減少50棵

2018-06-19

樹保專家︰褐根病＋颱風

〔記者郭安家、鍾泓良／台北報導〕台北市主計處日前公布北市綠美化統計，二○一六年底至二○一七年底，樹齡超過五十年的受保護樹木減少五十株。不具名樹保專家指出，原因可能與褐根病颱風期間樹倒、人禍、解編老樹有關，尤其颱風天受損老樹數量多。外界質疑北市府護樹不夠力，工務局副局長張郁慧昨強調，巡查樹木已較以往落實，但老樹總數應該不會減少。

根據主計處統計，二○一六年底至二○一七年，受保護樹木從一八七六株增加到一九○一株；其中，樹胸圍達二．五公尺或樹胸高直徑達○．八公尺的樹木，從一一八二株減少為一一六二株。另外，樹齡超過五十年的樹木，從九四○株減為八九○株，減少五十株；至於樹高達十五公尺的樹木，則從八○一株增為八八四株。稀有代表性樹木仍維持三株。

文化局︰老樹認定條件改變

文化局解釋，之前被列冊為五十年以上的老樹都是推估，除非有佐證資料或透過破壞性檢查確認年輪才能知道；因此，去年將部分沒佐證資料的老樹改以樹圍、樹高等客觀條件認定，才出現一次減少五十株的情況。

樹保專家表示，早年老樹都有證人、空拍圖佐證樹齡五十年，難以排除舊證據剔除，文化局的新解釋雖說得通，可能部分樹木早年認定不嚴謹，但根據近兩年台北市樹木保護委員會資料，颱風天都會倒掉十至卅株樹木，不乏五十年以上老樹，大多已感染褐根病，數量可能達五十株，自然死亡樹木、人為破壞、解編老樹數量則零星稀少。

移樹廠商質疑護樹不夠力

有移樹廠商則質疑，五十年老樹多位於老舊眷舍、鄰里公園，巡查工作從過去民政局移交給公園處，但公園處一個月巡查一次，防止褐根病力道可能不如以往，導致颱風樹倒，質疑北市府護樹不夠力。

對此，張郁慧強調，道路樹木一個月巡查一次，但鄰里公園巡查較以往落實，雖然颱風會將老樹連根拔起，但公園處也有ＳＯＰ預防褐根病。