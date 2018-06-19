〈台北都會〉（台北）教局推學校租冷氣 1學期每人約繳500元

2018-06-19

老舊校舍電路改善 施工須一、兩年

〔記者鍾泓良、周彥妤／台北報導〕台北市長柯文哲日前評估中小學教室全面裝冷氣，初估建置費約十五億元。但台北市議員顏聖冠昨開記者會指出，一切回歸原點，北市府仍把責任推給各校家長會募款，學校至少要募得七百萬元，且建置過程冗長，等冷氣裝好，學子都畢業了。教育局昨則回應，有方案提供學校短期租用冷氣，學生每學期僅繳四、五百元，但未配備二二○瓦電路的老舊校舍，須趁每年暑假期間全面斷電施作，要等一、兩年。

柯文哲受訪表示，裝冷氣才是最後手段，還包括遮陽板、通風設備該怎麼做，冷氣只是整個學校環境改善其中一部分；他說，台灣就是跟風，「怎麼一講完，其他縣市都跟上來，心裡都覺得真的是太好笑。」對於是否要裝冷氣？他說，裝還是會裝，但不贊成每個教室自己裝窗型冷氣，要裝就要整體規劃，其實裝冷氣容易，電要怎麼處理才是問題。

教育局主秘陳素慧表示，北市府日前發函教育部，教育部回函指冷氣非屬「基本設備」，因此目前未規劃全面安裝冷氣。考量要短期內安裝冷氣及家長負擔等問題，學校可選擇租用冷氣，目前廠商提供六年租期，預估每個學生每學期繳四、五百元，永吉國小已率先使用。

教育局補充，學校租用冷氣須支付機器租金及電費，市府則協助學校處理電源改善工程；許多老舊校舍沒有配備二二○瓦的電路，須趁每年暑假期間全面斷電施作，至少要花一、兩年才能完成，完成後安裝冷氣機就只需幾天時間。

學校自己募款裝冷氣 可能要等4年

對於北市府原始方案，台北市國小學生家長會聯合會總會長張喜文批評，目前國小有半數安裝冷氣，但實際募到款項的很少，大多仰賴捷運、航道補助，或是廟宇、校方的二手冷氣；而目前募款金額要達五成以上，市府才會安排電源改善工程，再等到安裝冷氣至少要四年，時間還是太久。

顏聖冠指出，有些家長遲遲等不到冷氣裝好，就有家長在小孩畢業後要求退款，甚至提告家長會長。顏也提到，以一人四、五千元計算，假設弱勢家長有三個小孩同時就讀，那至少要捐一萬元以上，負擔太沉重，因此認為市府應主動補助家長會或弱勢家庭。