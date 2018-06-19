〈台北都會〉自來水爆管 基隆7社區端午連假沒水用

2018-06-19

水公司調派水車送水

〔記者俞肇福／基隆報導〕端午節，家家戶戶歡喜過節，基隆市安樂區壯觀里真善美等七個社區卻因為水管爆管漏水，社區住戶從十六日開始陸續無水可用，立委蔡適應昨天上午辦理會勘，協調建商一週內完成汰換新管供水；自來水公司昨天中午起調派水車前往社區送水，將水注入社區儲水槽，讓住戶端午節有水可用。

蔡適應昨天在壯觀里民活動中心對面坡地會勘，議員秦鉦、民進黨安樂區議員參選人連淑慧、壯觀里里長楊添發、壯觀里里內的各社區管委會主委、台灣自來水公司第一區管理處基隆服務所主任林夢熊、安樂區長駱文章均到場。

協調建商一週內換管

楊添發表示，壯觀里高地供水不足的問題，長期困擾社區住戶，幾天前住戶的水量變小，真善美、八德、松竹梅、富園、尊爵、爵士堡等社區的儲水槽十六日起陸續沒水，住戶怨聲不斷；蔡適應服務處副主任劉文得十六日到場察看，發現事態嚴重，隨即辦理會勘。

蔡適應說，這次爆管的水管，早期建商施作時埋設在土壤中，將利用換管時，改成明管，施工經費較省錢，未來漏水容易發現，維修也較容易。

高地供水方案將再議

蔡適應指出，汰換水管前，會請里長張貼公告，讓大家事先儲水預備；至於壯觀里高地供水解決方案，八月初會再跟居民說明。

林夢熊表示，爆管的水管為加壓水管，裝置迄今逾廿年，由於是加壓水管，比較容易爆管；昨天水車已經把社區的儲水槽都裝滿水，讓住戶有水可用。