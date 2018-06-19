〈台北都會〉夜間用路安全 新北2招「亮相」

2018-06-19

增設地面燈及分隔島頭閃光

〔記者何玉華／新北報導〕新北市強化夜間交通安全，五月起在無交通號誌的路口岔路標線增設三百處「地面太陽能LED燈」，以及卅處的「分隔島頭太陽能閃光標誌」；交通局表示，在今年底前，總共要設置一千處路口岔路的「地面太陽能LED燈」、一百處「分隔島頭閃光標誌」，增加夜間標誌標線的能見度。

根據新北市交通大隊資料，新北市行人交通事故死亡，多肇因車輛未禮讓行人，與行人未依規定穿越道路，交通局為提升道路安全，三月底在新店區新店路捷運新店站前往碧潭風景區方向、板橋區新府路市民廣場停車場出口處，首度設置LED行穿線，增強行人在夜間通行時標線的能見度。

交通局交通管制工程科科長陳建成說，去年開始執行無號誌路口停、讓設施改善，已增設岔路標線，為方便夜間路型的辨識，五月底再增設三百多處地面太陽能LED燈及卅處分隔島頭太陽能閃光標誌；由於無號誌路口沒有號誌接電設施，因此利用白天蓄電的太陽能設施，內設感應器感應到光線不足時，就會亮燈，在夜間提供輔助光源，提醒駕駛人留意路口各來向車流行進，減速慢行。

加強無號誌路口標誌能見度

陳建成表示，目前持續設置中，預估在今年底完成一千處路口；另一方面，避免夜間視線不良，車輛擦撞分隔島頭，也針對視線較差的多事故路口，增設太陽能閃光標誌，經現場觀察，警示效果不錯，將會持續辦理。

交通局指出，部分路段因為流量未達設置號誌管制標準，因此無號誌運作，如捷運新店站通往碧潭風景區方向的行穿線，靠近公車新店轉運站，為加強行人夜間前往碧潭風景區的安全，在行穿線前後端設置LED條燈；未來將會持續運用科技推動相關設施，加強行人安全。