〈北部〉雨水來了 舊烏石港遺址旱象緩解

2018-06-19

蘭博開館9年 首遇水位見底

〔記者張議晨／宜蘭報導〕宜蘭縣立蘭陽博物館開館九年，上個月受旱象影響，館前舊烏石港遺址水位見底，土塊出現龜裂，成了蘭博開館後首度碰到的「異象」，所幸連日來下雨陸續進帳，水位略為上升，乾旱情形稍有緩解。

蘭博前方的舊烏石港遺址，是宜蘭縣列管的文化景觀，溼地生態豐富，水域面積逾十一公頃，上個月宜蘭降雨量僅去年同期的十五分之一，雨水短少，使得原本水深達一．五公尺的遺址，今年四月以後，水位不斷下探終致見底。

遊客看到龜裂土塊，滿臉憂心「水怎麼不見了？」館方邀集專家、縣府會勘，共商解決之道，正當主管機關愁眉不展之際，本月中旬滯留鋒面抵台，宜蘭下起雨來，烏石港遺址受惠於鋒面，水位逐漸上升，單面山造型的博物館重新映在水面，讓館方鬆了口氣。

等了2個月 終獲及時雨

「等了兩個月！」蘭博館長陳碧琳說，四月起水位下降後，舊烏石港遺址水源枯竭，水位愈來愈低，幸好出現及時雨，幫助烏石港遺址「解渴」，不過，烏石港遺址水位雖略為補足，若與正常時期相比，還短差約六十公分，陳碧琳坦言，要想恢復正常水平，還得再多等幾場雨。

蘭博開館九年，首次碰到缺水怪象，館方邀多位專家把脈，有人建議引入海水，但遺址四周為純淡水，若引入海水，恐影響當地生態，陳碧琳說，各種選項都要經過審慎評估，觀察半年後，再依據專家意見，擬定可行的解決之道。