〈北部〉又見群蹤 12頭抹香鯨鹽寮外海擊浪

2018-06-19

〔記者王峻祺／花蓮報導〕端午連假花蓮海域鯨豚大爆走，不僅有飛旋海豚家族在海面上「躍身擊浪」，靠近鹽寮海域附近，還接連出現十二頭抹香鯨包圍賞鯨船，更頻頻作出鯨尾擊浪動作，讓遊客見狀大呼驚奇，一窺「潛水高手」的神秘面紗。

花蓮外海端午連假好熱鬧，飛旋海豚及難得一見的抹香鯨相繼出沒，其中成群現蹤的抹香鯨，不斷浮出海面噴氣後拱背下潛，是自今年六月初後，再度被發現最大群體出沒的一次，因抹香鯨體型龐大，平時多活躍於水深超過一千公尺海域，並不容易同時出現。

海域南流強 大鯨出沒增加

多羅滿賞鯨業者呂世明說，今年海域南流強，造成潮水流動方向改變，大型鯨出沒頻率增加，抹香鯨是齒鯨中體型最大鯨種，也是哺乳類中可以潛得最深的物種，因潛水時間長，在海面上看到的機會不大，六月卻接連二次現蹤，數量還這麼多，令人相當驚喜。

他說，十二頭抹香鯨出現於鹽寮海域附近，讓賞鯨船上的遊客驚呼連連，頻頻直喊「我們被包圍了！」據解說員觀察，這是今年發現最大群抹香鯨出沒紀錄，其中一頭與六月初觀察到的抹香鯨尾鰭極為相似，初判應是同批抹香鯨。

呂世明說，抹香鯨體型龐大，是世界上最大齒鯨，體長約十二至十三公尺，沉入水中再浮出水面換氣，最久可維持二小時，抹香鯨雖多以群體方式生活，但同時出沒在海面上的機會不高，當這群抹香鯨現蹤時，就像是把賞鯨船包圍與遊客一起嬉戲般，還不斷作出鯨尾擊浪動作，非常有趣，船長也成功紀錄下成群「潛水高手」的海上風采。

成群飛旋海豚 海上舞芭蕾

另外，海上最愛跳躍的嬌客「飛旋海豚」，也多次出現在賞鯨船旁，成群結隊輪番衝出海面，做出空中旋轉動作，華麗的跳躍姿態讓遊客看了鼓掌叫好，還笑稱白皙的「小肚皮」都曝光了。

呂世明說，飛旋海豚為花蓮海域常客，通常成群出沒，是所有鯨豚中最喜歡空中跳躍的種類，因行動敏捷，除愛躍身擊浪外，也常衝出海面約三公尺高，以身體縱軸為軸心進行旋舞，因跳躍姿態豐富，媲美水上芭蕾舞者，擁有廣大粉絲。