〈北部〉竹縣龍舟賽 縣長參選人大集合

2018-06-19

〔記者廖雪茹、洪美秀／新竹報導〕新竹縣長盃龍舟競賽，昨天在新豐鄉池和湖登場，經過激戰，公開組由關西威武龍舟隊奪冠，贏得十萬元獎金。

各政黨有意參選者全出席

昨天上午九點，龍舟賽由周三合客家舞獅隊暖場開幕，各黨有意參選縣長者包括國民黨立委林為洲、民進黨提名的鄭朝方、民國黨主席徐欣瑩與獲國民黨提名的副縣長楊文科全都出席，與縣長邱鏡淳、議長張鎮榮及身兼新竹縣體育會主委的副議長陳見賢同台。

林為洲：一定要選到底

楊文科、林為洲一度握手致意，禮貌性互動。林為洲與民眾握手打招呼時強調「一定要選到底，這不是輸贏問題，這是公平正義問題；就像比賽划龍舟一樣，划也要划到底！絕對要奮戰到底」。

今年共四十三隊參賽，有在台工作的日籍人士組成「吞兵衛」隊， 馬來西亞學生組成中華海青隊，還有清大及中華大學的外籍生、台積電員工組隊。

軍方兩支隊伍在檢錄時，一隊人數不足，另一隊被發現有冒名頂替，都因違反規則被取消參賽資格。

竹市今年端午節因「南寮大道」正在施工，未辦龍舟賽。這項工程預計九月底完工，屆時遊客從東西向快速道路可連接南寮大道後，直達新竹漁港的新港北路，節省時間，也能改善南寮地區假日塞車問題。

市府工務處表示，南寮大道由榮濱路支線起到新港北路，長約八百一十公尺、寬十八到廿公尺，設置雙向混合車道、自行車與人行共用道，目前施工進度近七成。