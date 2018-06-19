〈北部〉全台特有竹南慈裕宮 媽祖遶境「祭江洗港」

2018-06-19

〔記者鄭名翔／苗栗報導〕苗栗縣端午龍舟賽昨天在竹南鎮龍舟碼頭展開，四十七支勁旅無不卯足全力，其中，眾所矚目的社會組賽事由苗栗縣政府消防局擊敗去年冠軍隊驚險奪冠；另具百餘年傳統、為苗栗縣無形文化資產的竹南鎮端午節「祭江洗港」，由中港慈裕宮延續傳統，於中港溪五福大橋下碼頭進行洗港儀式，盼為地方趨吉避凶。

打火兄弟龍舟賽奪冠

苗栗縣龍舟賽今年不再「鬧雙胞」，全縣菁英隊伍齊聚竹南中港溪力拚佳績。其中社會組冠亞軍戰，再度上演頭屋鄉明德老田寮龍舟隊對決苗栗縣消防局戲碼，去年飲恨僅拿下亞軍的消防局捲土重來，召集縣內各消防隊的猛男參戰，對上宿敵明德老田寮隊，槍聲一響就先聲奪人領先，雖老田寮隊一路緊咬不放，但最終苗縣消防局摘冠，雪恥成功。

百年傳統 縣府列無形文資

此外，被苗栗縣政府列為無形文化資產的竹南祭江洗港，也是全台唯一於夏季出巡的媽祖遶境儀式，昨中午由苗栗縣長徐耀昌、竹南鎮長康世明等人上香祈福後，各宮廟陣頭聚於慈裕宮前，待向媽祖請示領旨後隨即展開年度遶境，其中特別停於中港溪出口，信徒跪地面海祈禱，再由鑾轎衝向海口，象徵驅逐不潔之物，保佑地方人民平安。

苗縣府文化觀光局表示，早年中港溪口為台南至淡水海路必經之地，但因常傳出渡溪溺水慘劇；一九四三年更發生三十二人罹難的船難事件，因此當地每年在海口設香案祭拜，而後隨著儀式規模擴大，也逐漸成為全台特有的民俗傳統。今年慈裕宮更是擴大規模，首度開放信眾報名隨鑾轎徒步遶境。

縣長徐耀昌也強調，竹南龍舟賽行之有年，搭配特有的祭江洗港文化習俗，盼能持續推廣，成為苗縣指標性的特色觀光活動。

苗縣府教育處長徐永鴻則表示，縣級龍舟賽承辦單位以三年為一期，因此未來兩年的縣級龍舟賽將繼續由竹南鎮公所主辦。