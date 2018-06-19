〈北部〉《桃園》搶先0.38秒 大溪高中連霸龍王

2018-06-19

〔記者李容萍／龍潭報導〕桃園市市長盃龍舟賽、也是傳承百年的龍潭龍舟賽，總計一六四支隊伍經過兩天激烈競賽，昨天下午在龍潭大池進行壓軸的里別組總冠軍賽、龍王爭霸戰等賽事，各隊卯足全力爭奪最高榮譽及十五萬元獎金的「龍王」寶座，最後由「大溪高中隊」以○．三八秒之差連霸龍王，氣走龍潭在地隊伍「春翔欣業隊」。

大溪高中在改制前是大漢國中體育班，原本就設有輕艇隊，學生除了體能訓練，只要天氣許可，經常到石門水庫、大溪河濱公園水域就近練習，從五月十八日開始組訓的龍舟隊廿五人，除了輕艇隊還加入巧固球、棒球隊的菁英，包括二位女選手進行練習。

大溪高中龍舟隊指導教練林雅萍說，輕艇和划龍舟的最大不同，前者是雙邊划、坐姿，後者是單邊划、跪姿（龍潭龍舟賽的傳統），組隊後近三個週末假日均到龍潭大池練習，每週二、四還增加夜訓，這次一路過關斬將拿到爭霸龍王門票讓全隊信心大振，最終蟬連龍王霸主。

新竹聯豐拿下水上高樁獅王

除了龍王爭霸戰掀起現場最高潮，里別組最終由「龍潭區九龍里」獲得總冠軍，獲頒在地信仰中心「龍元宮」最神聖的「神農旗」。另，「桃園市政府消防局」於機關組勇奪四連霸；水上高樁獅王爭霸賽，則由「新竹聯豐龍獅戰鼓團」拿下獅王獎。