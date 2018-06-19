〈中部〉抵計程車資 敬老愛心卡功能擴充

2018-06-19

讓老人有感

〔記者黃鐘山／台中報導〕台中市老人健保補助採排富措施，僅補助中低收入等弱勢，市長林佳龍承諾將節省的經費用在銀髮族身上，敬老愛心卡擴大使用範圍即是一例。健保費本來就應自己繳，愛心卡也是既有福利再擴大，不過卻是林佳龍兌現承諾的重要改革。

市府老人健保補助排富政策，不但成為在野黨的選舉工具，許多長輩也在看林佳龍如何重新分配社福資源。廣受長輩歡迎的長青學苑，各區班數倍增，居家服務、社區照顧關懷據點、老人共餐等措施，也陸續擴大實施，整體來看，銀髮社福確實不減反增。

但眾多項目中，民眾可能對敬老愛心卡升級最為有感。愛心卡以長輩、身心障礙者的乘車補助為主，發放率高達七成五，但因功能及使用範圍受限，加上中市實施公車十公里免費，估計使用率僅二成五，許多長輩都覺得它不太好用，希望市府改善。

為解決「看得到、用不到」問題，林佳龍決定推動「敬老愛心卡」功能擴充方案，初步以折抵計程車乘車費、就診部分負擔、掛號費等為使用範圍；未來更規劃可搭火車，讓卡片更好用，也鼓勵長者多出門走動，常保健康。

因此，如何進一步落實各項銀髮族社福，讓長輩更有感，相信「愛心卡升級版」只是其中一記好球，林佳龍必須再接再厲，讓各界看見更多、更優質的銀髮政策，也感受他推動老人健保補助改革的苦心。