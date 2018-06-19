〈中部〉阿罩霧培養土 月底前買一送二

2018-06-19

〔記者陳建志／台中報導〕市府環保局為讓回收廚餘再利用，將收集自霧峰、大里、太平等區的回收生廚餘，送至霧峰區廚餘堆肥場，經六個月醱酵腐熟，製成「阿罩霧培養土」，是種花、種菜相當好的有機土，為了回饋市民，從即日起到月底，推出「買一送二」限時特惠活動，只要購買一包四公斤裝，就送兩包一公斤裝。

回收生廚餘堆肥製造 種菜、種花有機土

市府環保局表示，阿罩霧培養土的材料主要來自霧峰、大里、太平、沙鹿、大肚、清水、烏日、龍井、梧棲及東、南區與果菜市場等地回收的生廚餘，送至霧峰象鼻山掩埋場內的廚餘堆肥場，加入太空包木屑吸收水分，放在堆肥場內的醱酵區、翻堆區，經六個月後製成「阿罩霧培養土」，每月產量可達四十七公噸。

環保局指出，霧峰廚餘堆肥場每月可處理生廚餘約二三三公噸，經回收再利用製成培養土，因是種菜、種花相當肥沃的有機土，還可改良土壤，深獲民眾喜愛。

環保局從即日起至六月卅日止，推出「買一送二」限時特惠活動，只要購買一包卅元、四公斤裝培養土，就送兩包一公斤裝培養土，民眾可至北屯區寶之林二手物品展售中心、清淨園區家電診所及台中州廳服務台三個地點選購。

另外，民眾也可拿一定數量的廢紙、廢鐵、廢塑膠容器、電燈泡、電池等資源回收物，前往霧峰清潔隊兌換培養土。