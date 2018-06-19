〈中部〉貓頭鷹裝置藝術 霧峰造景添亮點

2018-06-19

公園陸續完工 小旅行新選擇

〔記者陳建志／霧峰報導〕霧峰區因有霧峰林家花園、光復新村、省議會紀念園區等景點，近年吸引不少民眾造訪，霧峰區公所去年開始陸續將閒置、髒亂空間再利用，打造日夜皆美的貓頭鷹教堂，還在霧峰公所前廣場進行３Ｄ地景彩繪，再加上陸續完工的本堂公園、北峰公園，還有隨處可見的超Ｑ貓頭鷹裝置藝術，讓霧峰成為悠閒小旅行的最佳選擇。

霧峰區長李鴻裕表示，霧峰區擁有豐富的歷史文化，除有保留完整的霧峰林家宅第、五桂樓，還有台灣地方自治、民主發展代表的省議會紀念園區，近年加上光復新村、九二一地震公園、亞大現代美術館，吸引許多國內外遊客造訪霧峰。

李鴻裕說，霧峰過去幾乎沒有公園，為提升民眾生活品質，並打造吸引遊客的小景點，先將公所旁的民生路拓寬，並闢設本堂公園，如今成為附近民眾早晚散步，還有小朋友玩沙的好去處。

閒置空間打造教堂 打卡熱點

他又說，霧峰以文圖書館和長青學苑間的空間閒置，決定配合外型可愛的霧峰「鄉鳥」貓頭鷹，打造貓頭鷹教堂，除設計造型特別的小教堂，還有貓頭鷹、飛天豬、七矮人、ＬＯＶＥ等裝置藝術，搭配晚上的燈光造景，去年底啟用後，成為民眾熱門的打卡、拍照景點。

並在霧峰公所前廣場進行３Ｄ地景彩繪，並以霧峰的荔枝、龍眼、鳳梨、金針菇等農產，打造荔枝瓢蟲、龍眼金龜子、鳳梨魚和金針菇水母，搭配霧峰知名的九九峰當背景，讓親子可拍照、闖關，成為串連附近的小景點。

另外，今年還將北峰橋旁，一塊原本髒亂的閒置土地，爭取環保署拔尖計畫和市府空污基金補助，打造一處民眾可散步的綠地，搭配一旁的乾溪自行車道，以及往上游延伸的草湖溪自行車道，讓霧峰成為宜居，且是民眾小旅行的地方。