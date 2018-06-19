〈中部〉穿木屐、躦鯪鯉 南屯千人踩街

2018-06-19

端午獨特民俗 傳為吵醒穿山甲

〔記者黃鐘山／台中報導〕「穿木屐、躦鯪鯉，呷肉粽、配麻芛」全台獨一無二的端午文化活動，南屯端午木屐節昨在萬和宮前廣場及南屯老街盛大展開，市長林佳龍冒雨帶領近千位民眾，整齊劃一穿著木屐踩街，讓民眾體驗一個最特殊的端午盛會。

南屯舊稱「犁頭店」，相傳犁頭店為風水上難得的鯪鯉（穿山甲）穴，鯪鯉會協助農民翻土，使農作物豐收，但有冬眠習慣，端午節天氣炎熱更容易讓牠昏昏欲睡，因此居民會在端午節穿木屐踩踏地面來吵醒鯪鯉，演變至今，已成為台中市獨特的民俗慶典活動，也是每年端午節重大盛事。

今年南屯端午木屐節活動在上午請神儀式後揭開序幕，下午陸續在萬和宮前廣場安排趣味競賽、親子遊藝、繪本故事演出及木屐舞蹈表演；南屯里辦公處也在南屯老街安排四人木屐競走、小朋友跑跑跑、滾鐵圈、雙人夾球及成人挑扁擔等傳統節慶競賽。

下午四時重頭戲踩街活動登場，林市長與近千位民眾隨著主持人的口號，整齊劃一地穿著木屐走在南屯老街，讓整個踩街隊伍更加繽紛熱鬧。雖然天公不作美一直下雨，但仍澆不熄民眾的熱情。萬和宮廣場也提供三千份免費麻芛湯、魚丸湯及粽子供民眾品嚐。

今年加掛香包 祈求一整年平安

在地的三厝里長黃俊銘表示，他每年都參加，每年都有不同風情，今年再加上「掛香包，尚歡喜」的口號，以掛香包祈求庄頭一整年平安順利，非常特別。「很熱鬧！」跟隨踩街隊伍從頭走到尾的黃小姐說，這是她第一次參加木屐節活動，覺得非常熱鬧有趣。

林佳龍強調，「穿木屐、躦鯪鯉」是南屯流傳已久的民俗文化，市府二○一五年端午節舉辦「千人木屐舞」活動，五○○八人參加，創下金氏世界紀錄，今年推陳出新加上「掛香包，尚歡喜」習俗，希望活動一年比一年盛大，塑造全台獨一無二的端午慶典。