〈中部〉草屯古井午時水 眾人取水洗眼睛

2018-06-19

〔記者陳鳳麗／草屯報導〕昨日是端午節，雖下著雨但仍有來自各地的民眾，前往南投縣草屯鎮富寮里的一口百年古井取午時水，古井主人陳國大說，井水終年不乾涸，水質甘甜，依老祖宗傳下的諺語，端午的午時水「洗目睭會金甲像烏秋」、「飲了袜肥洗擱真水」，此語一出，現場取水的婆婆媽媽紛以午時水洗臉洗眼睛，十分逗趣。

昨日是端午節，南投縣草屯鎮富寮里有口終年不乾涸的百年古井，古井主人陳國大不藏私，近幾年都開放給民眾汲取午時水。昨日雖與去年端午節一樣都下著雨，但不到中午十二時，就有數十個大小不一的水桶、水瓶等著接水。

擔任富寮社區理事長的陳國大表示，這口百年老井的水質甘甜，煮沸來泡茶可讓茶湯甘醇，九二一地震發生後，草屯鎮大停水，但該口井仍水源不斷，很多鎮民都到該井取水回家飲用。為了汲水方便及怕被污染，裝上馬達抽水，並蓋上厚蓋，讓水源乾淨。

陳國大也說，老祖宗留下兩句有關午時水的俗諺，分別是「飲午時水袜肥洗擱真水」、「午時水洗目睭金甲像烏秋」，相傳午時水能量很高，祖先說用它來先洗眼睛會變清亮，洗臉洗身體會變美喝了又不會肥。

昨日中午十二時，也有不少民眾在取午時水的古井邊立蛋，兩三秒就將蛋豎立在地上，試驗成功的民眾開心地說：「有能量的立蛋，應該拿回家煮來吃，應該會更美味！」。