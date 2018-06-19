〈中部〉鄉代角力 中寮公所發千元暫緩提案

2018-06-19

鄉長：還富於民 無關選舉

〔記者陳鳳麗／中寮報導〕中寮鄉公所去年決算賸餘款有一千九百多萬元，鄉代蕭同宏想提案建議發放消費券，鄉長張永輝則想「還富於民」，直接發放現金給鄉民，每人一千元，消息一出，引發不同派的鄉代角力，鄉長張永輝強調，兩屆鄉長將任滿，也不想再參選，無所謂「政策買票」，但為讓地方和諧，將先暫緩送提案到代表會審議。

中寮鄉代會上月審查完公所去年度的總決算，去年度賸餘款達一千九百多萬元，主要來自節省人事費用，且統籌分配款和補助增加，鄉代蕭同宏想提案建議公所發放消費券，及為全鄉投保意外險。惟鄉長張永輝則規劃直接發放現金給一萬四千多名鄉民，每人一千元，且規劃設籍半年以上，不分年紀皆有。

年底選舉 部分鄉代有異見

縣府雖認同公所屬自治團體，只要沒有負債，賸餘款的用法，經鄉代會審議通過即可，惟年底將舉行五合一選舉，包括蕭同宏等有多名鄉代要轉換跑道，有鄉代不想連署蕭同宏的提案，也有人不贊成公所的構想，還有人認為鄉長張永輝的計畫有涉及「政策買票」。

對於直接發放現金給鄉民的構想，引發部分民代的反對，張永輝無奈地表示，因為自己兩屆鄉長到年底屆滿，未來也不想再選，「政策買票」不成立，但引發部分民代的不滿，實非所願，況且上級縣府還有負債，也不想讓縣府立場尷尬，幾經思考下，為了地方和諧，將先暫緩提案。不過，若法源沒有問題，公所仍會提出，只是時間點會延後。