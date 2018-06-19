〈中部〉主持鹿港龍舟開幕 賴揆先關心綠電

2018-06-19

雨勢配合停歇 鹿港龍舟順利完賽

〔記者劉曉欣／彰化報導〕「鹿港慶端陽」系列活動昨天在端午節夜晚畫下句號，原本擔心大雨延誤划龍舟賽程，所幸連假以來只有短暫下雨，行政院長賴清德特地前來參加，他說，雨勢在龍舟賽前停止了，果然見證了媽祖的神威！彰化縣長魏明谷則表示，有拜拜求媽祖保佑，果真發生效果。

魏明谷祈媽祖保佑 賴清德：見證神威

「鹿港慶端陽」昨天進行活動最高潮，共有一二六隊報名的龍舟賽，進入最後決賽，相隔多年未登場的「隔岸拔河」，再次經典畫面重現，雖然昨天下午斷斷續續下起雨來，當賴清德、魏明谷等人踏上福鹿溪浮動碼頭要主持開幕典禮時，雨勢頓時停歇，直到開幕結束，才又開始飄雨，但「夜的鹿港」太美麗，民眾撐傘照樣在雨中觀看比賽。

賴清德昨天從下午到傍晚，馬不停蹄在彰化連趕四場行程，先後視察綠電基地、和美污水場計畫、鹿港溪整治，才抵達福鹿溪龍舟比賽現場；賴清德表示，他在抵達福鹿溪前一個小時，眼見雨勢不停歇，曾提議要不要有配套或是停止比賽，魏明谷篤定說「放心，有拜拜求媽祖保佑了」，果然到場就雨停了，他也發現鹿港慶端陽不只是龍舟賽，搭配民俗活動，就像是一場嘉年華。

賴清德指能源轉型 彰化縣是關鍵

賴清德表示，台灣能源轉型的關鍵在彰化縣，彰化縣把發展綠電的稅收，優先用在營養午餐上，令人欽佩；而彰化縣全力推動和美污水場計畫，加上二林、員林、彰化市、鹿港等地，接管率也將從百分之一接提高到百分之三十六；而鹿港溪全面整治，解決目前困境，未來將讓鹿港人擁有鹿港溪感到光榮！

鹿港龍舟賽各組第一名的名單如下： 社男組中龍鋼鐵。混合組第一名大東屋─阿美青年龍舟賽。國際組：彰師巨龍。機關甲組：彰化縣警局。機關乙組：彰化縣福興鄉公所。勞資組：SCT矽品鐵人隊。國女組福興國中。國男組：福興國中。隔岸拔河第一名：彰化縣警察局 。