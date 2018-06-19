〈中部〉端午祈避瘴邪 拱範宮拜龍頭公

2018-06-19

〔記者林國賢、黃淑莉／雲林報導〕昨天端午節，西螺廣福宮、北港朝天宮旁龍井都湧入民眾取午時水；麥寮拱範宮則有民眾拜龍頭公，祈求免於酷暑瘴邪戕害。

廣福宮、朝天宮旁龍井 取午時水

民間俗諺「午時水飲一嘴，較好補藥吃三年」，取午時水是國人過端午習俗之一，西螺廣福宮昨取來西螺自來水淨水供民眾索取，北港朝天宮旁的龍井吸引許多民眾排隊取午時水。

廣福宮董事長林勝雄表示，耆老相傳，端午節是一年中陽氣最重的一天，當天取午時水，洗澡、擦身、飲用可以消災解厄，也可鎮宅，小孩受到驚嚇也有收驚之效，不過，民眾要飲用則須煮沸。

國定古蹟麥寮鄉拱範宮有尊「龍頭公」，每年僅端午節前後二個月請至正殿供信徒膜拜祈福，廟方指出，一般有供奉龍頭（船）公的廟宇，大多是有舉辦龍舟競賽的廟宇，祈求賽程順利，推測過去麥寮地區也曾舉辦過划龍舟比賽，但中斷太久已不可考。

拱範宮祭典組長吳國寶指出，這尊龍頭公以全木雕刻成為龍頭形式，儀態莊嚴，神情嚴肅，據廟宇記載至少有百年以上歷史，雕塑手法細膩，彩繪考究，是難得的宗教藝術品。

拱範宮主委張克中表示，信徒認為龍頭公可以驅邪除暑瘴，所以都會到廟內膜拜，也有信徒認為龍頭公是主財運之神，會在其龍口內放置硬幣或紙鈔，祈求財運。