〈中部〉風強雨驟 嘉縣龍舟賽半途停賽

2018-06-19

〔記者曾迺強／東石報導〕嘉義縣第卅五屆龍舟競賽昨在東石漁人碼頭舉行，下午因風雨過大，主辦單位東石鄉公所宣布停賽，改以各隊每趟比賽奪標的最佳成績選出各組名次，為慎重起見，今天再次核對秒數是否有誤，中午將把名次公布於公所網站。

今以各組最佳成績公布排名

東石鄉長林佳瑩說，這是東石辦龍舟賽以來，首度在比賽過程因風雨過大停賽，賽前已與各隊協調，若雨勢過大而停賽，會以各組最佳成績排序名次，除公告在網站，也會電話通知各隊聯絡人。

今年龍舟賽共卅七隊參賽，以社會男女混合組十四隊最多，社男組十二隊居次，各組競爭激烈，賽事由縣府、議會表演競技開場，受西南氣流帶來間歇性風雨影響，選手得與激起小浪花的漁港海面搏鬥，跟著鼓聲節奏賣力划槳。

東石公所民政課員劉祐利說，下午三點四十分漁人碼頭突然狂風驟雨，把多頂遮雨棚吹倒，漁港水面有數波湧浪，公所考量選手安全，第五十場比賽「磐石慢跑隊」與「南測鐵軍」完賽後，在三點五十分宣布停賽。

社會男女混合組參賽隊伍「蘭潭海王子」總教練黃國亮表示，停賽前已躋身七名內，二十名成員半數為東石人，另邀遠從新竹縣等地來的朋友參賽，無法拚戰到最後感到很可惜，但顧及安全，尊重主辦單位以成績排序的做法。