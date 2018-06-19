〈中部〉汪義福接特富野頭目 致力傳承鄒族文化

2018-06-19

記者曾迺強／專題報導

鼓勵年輕族人返鄉參與戰祭

嘉義縣阿里山鄉鄒族特富野大社去年歷經頭目汪念月驟逝，擅長狩獵且熟悉鄒族文化的長老汪義福（yavai’e peongsi）獲推舉接任頭目，主領Mayasvi戰祭，由於Mayasvi有段時間險些辦不下去，多虧前頭目的堅持，才能忠於原味，他的首要任務是正確傳承鄒族文化，年輕族人也浮現文化傳承的危機意識，喚回、鼓勵他們參與Mayasvi，「就怕你不想參加，那就永遠無法了解祭典」，也廣邀學生觀禮，透過手機直播讓更多人看見及了解戰祭。

擬編製鄒族字典及文法資料庫

鄒族祭典所用的語言比生活用語更嚴謹、更艱澀，汪義福得花時間解釋步驟、程序，讓年輕族人融入其中，還在Mayasvi加入狩獵、彈弓等項目，盼找回鄒族傳統精神；汪義福還計畫編製鄒族字典及文法資料庫，分為藥用篇、食用篇、器物篇等，教導下一代，避免遺忘母語。

鄒族出身的行政院原住民族委員會副主委汪明輝認為，汪義福邀請外地讀書或工作的族人返鄉參與戰祭，盡可能讓他們了解儀式意義，對鄒族文化傳承有很大幫助。

汪義福在海軍陸戰隊軍官退伍後回鄉從事文史工作之餘，不忘像先人一樣到中央山脈深山狩獵，三十多年前，族人仍以獵到有獠牙的山豬視為英勇象徵，出發前不吃魚、蔥、蒜以潔身，前一晚要睡在「庫巴」（男子集會所），抵達獵區要拿出酒、肉或米飯，恭敬舉行祝神儀式。

鄒族的特富野、達邦兩大社，各有一位德高望重的頭目，現任頭目觀察家族內合適人選，加以訓練後交棒，若頭目突然過世，則開會推出繼任人選；汪念月去年元月病故，他的堂弟、五十七歲汪義福對於族群、部落文化的傳承與傳統價值的堅持，讓他贏得眾長老的推崇，出任頭目。