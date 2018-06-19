〈中部〉雲林龍舟賽閉幕 李進勇：融入民俗拚觀光

2018-06-19

〔記者黃淑莉／雲林報導〕雲林縣第一屆龍舟賽昨天閉幕，縣長李進勇率領縣府一級主管划龍舟，李進勇強調，舉辦龍舟是希望藉此融入端午的民俗活動，更重要是要讓全台民眾看到雲林的海角秘境，帶動沿海地區觀光。

行銷椬梧滯洪池 帶動沿海觀光

雲林龍舟賽端午連假在口湖椬梧滯洪池舉行，共有一一六支隊伍參賽，李進勇昨率領縣府一級主管組成的首長隊與雲林縣議會議長沈宗隆領軍的議會團隊進行表演賽，首長隊以些微差距獲勝。

李進勇表示，希望政府官員與民眾過一樣生活，講一樣的話語，大家共同感受喜怒哀樂，因此在端午節舉辦划龍舟，藉此融入端午的民俗活動，也讓全台民眾看到雲林海角秘境，帶動沿海地區觀光。

李進勇指出，很感謝議會議員支持，還有許多鄉親一起來見證雲林的第一次龍舟賽，比賽場地椬梧滯洪池原來是農地，因地層下陷、豪雨及長期海水灌溉變成濕地，水利署、縣府配合八年八百億治水計畫開闢成滯洪池，面積達一百公頃，周圍生態豐富，景致也愈來愈美，成為休憩觀光好所在。

李進勇強調，縣府已爭取中央前瞻基礎建設計畫「水環境的營造」，希望能將椬梧滯洪池營造為台灣西海岸最宜人及最富有生態之美的旅遊景點。

經過三天比賽各組冠軍，國小教職員混合組：北港教師聯隊。公開男子組：風起雲永。公開女子組：消防局鳳凰救護隊。機關男女混合組：雲林縣消防局。高中職學生男子組：斗南高中。高中職女子組：傳奇隊（福智高中）。國中學生男子組：口湖國中。國中女子組：東南國中。