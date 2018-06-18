〈南部〉收費手作市集 包公車遊台南

2018-06-18

〔記者劉婉君／台南報導〕在地社會企業「諸事正興」與北部團隊「島作」、「草率季」合作的收費市集「島上正好有草」，不僅集結三十四家來自全台及日本的手作攤位，還以包公車的方式，讓遊客不僅來逛市集，也可以免費搭乘大眾運輸系統走訪正興街等其他台南景點，思考高架輕軌捷運是否真的適合台南舊城區。雖然為期三天的活動遇上大雨攪局，仍吸引不少民眾參與。

「島上正好有草」活動處處可見環保概念，入口處由蕨類組成的巨大「綠球」，象徵綠意盎然、生氣蓬勃的地球，搭設攤位的竹子，昨天活動結束後將回收再利用。

活動專車從台南火車站出發，不只載遊客到位於吳園公會堂的會場，也與新美街、蝸牛巷、正興街、水仙宮市場、林百貨等台南景點串連，將各地的遊客接來市集，也將市集的遊客分散到各景點，希望能在台南產生一種「善的循環」。而市集結束後至六月底前，遊客還可以憑入場券到全台四十七家店享受優惠，讓善循環可以繼續擴散。

市集攤位涵蓋工藝、古物、飲食等，全美戲院的手繪看板畫師顏振發，昨天也在現場畫圖，吸引許多遊客欣賞。另外還有藝術圖書獨立出版品展出，及舞台區的音樂表演，演出者都是台南人，昨晚由金曲歌王謝銘祐壓軸演出，以磁性的嗓音為活動畫下圓滿句點。