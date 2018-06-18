〈南部〉下水道違規穿越、附掛纜線 最高罰10萬元

2018-06-18

〔記者王涵平／新營報導〕南市雨水下水道建設長度六百多公里，其中纜線暫掛雨水下水道長度達四百多公里，如未經核准穿越、違規附掛將造成下水道通水斷面減少影響正常使用，市府將祭重罰，最高可達十萬元且可連續罰。

南市水利局表示，有七成雨水下水道皆有纜線暫掛，但隨著無線網路不斷飆速，需要大量的光纖網路建設，因此南市雨水下水道及側溝開放暫掛纜線，但「臺南市雨水下水道暫掛纜線管理辦法」針對違規業者僅有剪除其暫掛纜線處置，未能有效嚇阻下水道內纜線違規附掛及管線隨意穿越下水道情事。

未定期檢護者可罰二至八萬

水利局指出，增列相關罰則今年五月已獲行政院核定，即日起一旦發現未經核准穿越下水道設施將重罰四萬至十萬元、擅自違規附掛纜線者將處以三萬至十萬元、纜線業者未定期派員檢查及維護者將處以二萬至八萬元並限期改善，屆期未改善者還可按次連續罰。

水利局強調，區公所辦理現場抽驗各家業者暫掛情形，可利用雨水下水道開孔檢查淤積之過程一併覈實纜線暫掛情況或藉由箱涵清淤工程或修補作業附帶檢視，徹查是否有不明管線、電信、固網或有線電視業者擅自穿越或違規附掛，造成下水道通水斷面減少影響正常使用。可採用新型迷你相機結合一．五米單腳架，由手機遙控迷你相機鏡頭拍攝雨水下水道內部，相機具備閃光功能及感光元件，照片可以清晰呈現雨水下水道斷面，減少另外僱工進行箱涵探勘花費。