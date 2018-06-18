〈南部〉維冠大樓重建動土 「出雲居」再出發

2018-06-18

〔記者萬于甄／永康報導〕二○一六年二月六日大地震，導致台南永康維冠金龍大樓倒塌，造成一百一十五人死亡，也震碎了許多家庭，時隔至今悲傷已過，新的生命也陸續誕生，維冠大樓原址重建昨也順利開工動土，許多住戶重返這個傷心地，紛紛期盼重建能帶來新的希望。

受災戶︰期待給孩子一個希望

在台南永康維冠金龍大樓倒塌中，痛失一對寶貝兒子的受災住戶連晃汶、陳淑怡夫婦，昨帶著災後的新生命一歲多的女兒，參加維冠金龍大樓重建開工動土典禮。面對曾經的傷心地，陳淑怡說，「雖然是個傷心地，但卻也是充滿許多回憶的地方，相信許多住戶都是這樣的想法。」

連晃汶也表示，期待一切能順利重建完成，讓住戶平安開心的回家，選擇重新回到這裡居住，主要是「想給孩子一個希望」，不希望它就此「變成一塊空地」，重建後，也能讓附近再度熱鬧起來。

取名「出雲」諧音台語「出運」

維冠金龍大樓昨上午舉行重建開工動土，由台南市代理市長李孟諺率相關單位出席，重建後的大樓取名為「出雲居」。李孟諺說，「出雲」台語發音如同「出運」，希望這是一個新里程，也象徵揮別過去，迎向未來；至於是否有相關紀念設計工程，仍在規劃中。

15層大樓 1-3樓規劃做聯合診所

「出雲居」預計二○二○年完工，建物為地下三層，地上十五層的公寓大樓，為解決地質軟弱土層，建築工法也將連續壁擋土牆灌入地下廿四公尺，提高耐震設計標準。

未來一至三樓將做為聯合診所，三樓以上則是供住家使用，共計四十八戶，其中，維冠大樓受災戶有三十一戶選擇要搬回原地，另外異地購置戶則有七十四戶，約有廿戶已重新購屋，部分則依親或是在外租屋。

時任台南市長的行政院長賴清德因公務無法到場，但他也在臉書寫下祝福表示，動土典禮意味著悲傷及灰暗的景象已成為過去，取而代之的是充滿生命力的新開始；希望未來當人們談起台南這場巨變時，已經不再是傷亡多嚴重，而是這社會的愛有多大。