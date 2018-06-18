〈南部〉過港隧道 首起黃牌重機死亡車禍

2018-06-18

〔記者洪定宏／高雄報導〕全國唯一的高雄過港隧道於一九八四年通車，前天發生三十四年來首起黃牌重型機車的死亡車禍！在陸軍擔任下士班長的陳姓男子，利用端午節假日與張姓女友分騎黃牌重機旅遊高雄，在過港隧道時，張女不慎摔車，陳男下車查看，卻遭葉姓男子開的貨櫃曳引車擦撞輾斃，警方昨天依業務過失致死罪嫌，將葉男移送法辦。

警方指出，陳男與十九歲張姓女友從屏東騎機車到高雄旗津遊玩，前天傍晚近五點回程時，先從旗津進入過港隧道外車道，因天雨路滑，張女不慎自摔，機車橫倒在雙白線，倒地的張女在內車道自行站起；陳男發現後，停在外車道中間，下車站在機車左側，距離張女前方約二十公尺處。

此時葉男開貨櫃曳引車在外車道，看到張女在內車道，機車橫倒在雙白線，往右閃避後，看到前方陳男停在外車道中間，再往左邊閃避時，不慎連續擦撞機車車牌及陳男，陳男應聲倒地，被車輪輾壓，葉男趕緊停車，但已來不及。

警方對葉男酒測，沒有酒精反應，但仍依業務過失致死將他送辦。

警方呼籲重型機車騎士，如遇類似狀況，倒地車友務必趕快靠邊，然後打電話報案，警方與隧道管理中心會提供援助；同行的車友千萬不要停車，應儘速駛出隧道，再打電話報案。

高雄過港隧道穿過寬四四○公尺、水深十四公尺的高雄港主航道，連通高雄市前鎮區與旗津區，雙向各有兩線快車道及一線機車專用道；一九八四年通車後，大小車禍不斷，這次為首起的黃牌重機車死亡車禍。